Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%, — дослідження Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%, — дослідження

Падіння обсягів експорту українських IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Так, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з минулим роком, а при песимістичному цей показник сягне 6%.

Про це йдеться в дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

Динаміка IT-галузі

Попри виклики повномасштабної війни, технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значні валютні надходження. ІТ-сектор — найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп’ютерні послуги складають 38%. Та посідає 2-ге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Водночас, падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Згідно з прогнозом у дослідженні IT Research Ukraine 2024, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з 2023-им. А при песимістичному цей показник сягне — 6%. Тобто у підсумку варто очікувати $6.3−6.45 мільярди. Відтак, у 2024 рік технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Частка ІТ у валовому внутрішньому продукті зменшилася на фоні зростання ВВП та становить 4,4%. А компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,8 робочих місця*. У 2023 році цей показник був 2,7. Загалом, індустрія зберегла 663 000−668 000 робочих місць прямої та непрямої зайнятості.

IT-компанії та ринок талантів

Наразі в Україні 2118 активних верифікованих ІТ-компаній. З них сервісних — половина, а саме 47% - аутсорсингові та 3% аутстафінгові. Ще 31% компаній — продуктові, решта мають змішану бізнес-модель.

Українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. З 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні. Найпопулярніший вибір нової локації — Польща. Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Якщо ж говорити про фахівців задіяних в ІТ, то їхня кількість цього року зменшилася — на 1,6%. І наразі налічує 302 000 спеціалістів. З них 238 000 живуть і працюють в Україні. Зменшилася і кількість українських фахівців за кордоном на 3%, порівняно з минулим роком. Наразі їх чисельність сягає 62 000−64 000, на противагу 65 000 торік.

Україна багата на висококваліфіковані технічні таланти: понад 43% мають загальний досвід роботи в ІТ більше 6 років, з них 9% - понад 15 років. А більш ніж 82% з усього пулу технічних талантів — спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

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