0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український експорт зростатиме завдяки агропереробці

Казна та Політика
23
Україна в експорті сировинної агропродукції вже досягла високого рівня завдяки технологіям, можливостям, ефективності, тому зростати далі в експорті можливо лише шляхом агропереробки.
Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час Agro Ukraine Summit 2026 у межах Agro Ukraine Week.
«Докорінно змінити структуру експорту може допомогти агропереробка. Щоб її розвивати, аграріям потрібен внутрішній стимул. У нас є кілька програм, які вже довели свою ефективність: наприклад, 25% компенсації за обладнання, сільгосптехніку. Сьогодні не лише аграрії користуються цією програмою, а і переробні компанії. Ми бачимо зростання обсягів переробки, компанії будують переробні підприємства, і це приклад того, як може працювати механізм підтримки. Також разом зі зростанням обсягів переробки зростають і допоміжні галузі: сільгоспмашинобудування, технології, інжиніринг, ІТ-продукти», — зазначив Руслан Іллічов.
Він додав, що у різних країн свої санітарні вимоги й обмеження щодо постачання продукції. У Федерації роботодавців України запропонували на розгляд Світової організації торгівлі власну ідею уніфікації цих процесів, можливості створення єдиних стандартів, й наразі очікують на результат. На думку Руслана Іллічова, це буде дуже ефективний механізм підтримки доступу продуктів переробки на ринки різних країн.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems