Український експорт зростатиме завдяки агропереробці Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Україна в експорті сировинної агропродукції вже досягла високого рівня завдяки технологіям, можливостям, ефективності, тому зростати далі в експорті можливо лише шляхом агропереробки.

Таку думку висловив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час Agro Ukraine Summit 2026 у межах Agro Ukraine Week.

«Докорінно змінити структуру експорту може допомогти агропереробка. Щоб її розвивати, аграріям потрібен внутрішній стимул. У нас є кілька програм, які вже довели свою ефективність: наприклад, 25% компенсації за обладнання, сільгосптехніку. Сьогодні не лише аграрії користуються цією програмою, а і переробні компанії. Ми бачимо зростання обсягів переробки, компанії будують переробні підприємства, і це приклад того, як може працювати механізм підтримки. Також разом зі зростанням обсягів переробки зростають і допоміжні галузі: сільгоспмашинобудування, технології, інжиніринг, ІТ-продукти», — зазначив Руслан Іллічов.

Він додав, що у різних країн свої санітарні вимоги й обмеження щодо постачання продукції. У Федерації роботодавців України запропонували на розгляд Світової організації торгівлі власну ідею уніфікації цих процесів, можливості створення єдиних стандартів, й наразі очікують на результат. На думку Руслана Іллічова, це буде дуже ефективний механізм підтримки доступу продуктів переробки на ринки різних країн.

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