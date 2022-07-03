Український експорт за пів року скоротився на 24% — Finance.ua
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Український експорт за пів року скоротився на 24%

Казна та Політика
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Український експорт за пів року скоротився на 24%
Український експорт за пів року скоротився на 24%
За перше півріччя експорт з України впав на 23,7% у порівнянні з першим півріччям 2021 року і наразі становить $22,8 млрд.
Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.
Обсяги експорту у другому кварталі склали 8,782 млрд доларів, що на 37,4% менше ніж у першому кварталі 2022 року.
У порівнянні з минулим роком скорочення експорту у цьогорічному другому кварталі склало ще понад 45,8% (-7,42 млрд доларів). Фізично обсяги впали на 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. У другому кварталі Україна експортувала 16,6 млн тонн вантажів.
За словами Тараса Качки, основною причиною падіння показників — блокування росією наших морських шляхів.
Через блокування українських морських портів обсяг перевезень впав на 86,5% (мінус 21,6 млн тонн). Проте ситуація з експортом в розрізі місяців стабілізувалася і навіть покращилася, наголошує Тарас Качка.
Експорт у травні і червні почав зростати після різкого падіння у березні. У червні Україна експортувала 5,8 млн тонн вантажів на 3,177 млрд доларів.
Проте у червні значно впав експорт залізної руди — 1,75 млн тонн проти 2,27 у травні. Натомість істотно зріс експорт насіння соняшнику 537 тисяч тонн у червні.
«При цьому олія лишається найбільш прибутковою статтею експорту — 437 млн доларів. Загалом у топ-10 товарів експорту у червні входять: олія, кукурудза, насіння соняшнику, руда, сталь (напівфабрикати), дроти, м‘ясо птиці, труби, чавун, соя», — наголошує заступник міністра.
Географічно експорт повністю зорієнтований на європейський ринок — 78% українського експорту у другому кварталі 2022 року припадало на країни ЄС.
Загальна вартість експорту до ЄС склала 6,86 млрд доларів. А ось торгівля з іншими державами світу скоротилася у другому кварталі 2022 року в порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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