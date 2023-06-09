Український бізнес відновлює активність попри війну — Finance.ua

Український бізнес відновлює активність попри війну Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Український бізнес відновлює активність попри війну

Український малий та середній бізнес майже повність оговтався після шоку перших місяців війни та сьогодні активно працює на відновлення України.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв під час конференції «Рік відновлення українського бізнесу».

ПриватБанк як банк підприємців обслуговує 60% малого бізнесу, тому наша аналітика віддзеркалює ситуацію у економіці. І цифри обслуговування бізнесу у травні 2023 року говорять про те, що малий бізнес не лише повернувся до активної роботи, а працює на зростання:

кількість активних клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу з транзакціями понад 25 тис грн на місяць досягла довоєнних показників та становить понад 520 тисяч;

зростає бізнес-активність: у травні 2023 підприємці та бізнес зробили через Приватбанк рекордну кількість — 8,2 млн платежів;

зростає зовнішньоекономічна активність — у травні 2023 бізнес-клієнти ПриватБанку здійснили 204 тис. валютообмінних операцій (у травні 2022 — 160 тис. на місяць);

зростає внутрішній ринок — у травні 2023 року через мережу торгових POS-терміналів рекордна кількість операцій — 253 млн на 65 млрд грн;

бізнес обережно починає інвестувати в розвиток — за рік частка інвестиційних кредитів у нових виданих кредитах ПриватБанку зросла із 17 до 27%.

Якщо 2022 року кредити від банку отримували переважно агровиробники, з початку цього року ПриватБанк збільшує обсяги фінансування торгівлі, переробної промисловості та логістики. Зростає попит на фінансування галузей, так чи інакше пов’язаних з оборонною промисловістю, та на фінансування проектів відновлення зруйнованої інфраструктури та на релокацію.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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