Український авторинок у 2022 році: основні події, що впливали на галузь — Finance.ua

Український авторинок у 2022 році: основні події, що впливали на галузь Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Український авторинок у 2022 році: основні події, що впливали на галузь

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, що відбувалося на ринку у 2022 році.

З початку року і до 1 грудня українці придбали 642,3 тисячі легковиків з пробігом на внутрішньому ринку, ще 378 тисячі привезли вживаними з-за кордону. Таким чином, прогнозований об’єм ринку до кінця року складатиме близько понад 1,1 мільйона угод купівлі-продажу вживаних машин: майже 700 тисяч всередині країни, та понад 400 — імпортних.

Що і як впливало на авторинок у 2022 році

На початку 2022 року ще тривав карантин . Його наслідками була економічна криза та дефіцит автомобілів за кордоном.

. Його наслідками була економічна криза та дефіцит автомобілів за кордоном. Початок повномасштабного вторгнення. Під час загрози на першому місці — зберегти себе та родину, а не придбати нове авто. Проте ми побачили, що мобільність у такій ситуації — надзвичайно важлива. Тому навіть тоді українці купували авто, щоб вивезти себе та близьких у безпечне місце. Але й угоди тоді укладалися швидше, бо часу на довгий вибір авто не було, а купували будь-які авто в стані «заводиться і їде». І це попри те, що робота сервісних центрів МВС була тимчасово зупинена. З активної частини ринку вибуло понад 1 млн авто, значна частина виїхала за кордон.

Під час загрози на першому місці — зберегти себе та родину, а не придбати нове авто. Проте ми побачили, що мобільність у такій ситуації — надзвичайно важлива. Тому навіть тоді українці купували авто, щоб вивезти себе та близьких у безпечне місце. Але й угоди тоді укладалися швидше, бо часу на довгий вибір авто не було, а купували будь-які авто в стані «заводиться і їде». І це попри те, що робота сервісних центрів МВС була тимчасово зупинена. З активної частини ринку вибуло понад 1 млн авто, значна частина виїхала за кордон. Зупинка роботи морських портів. Зменшилася кількість авто з Америки, доставка ускладнилася та подорожчала, проте врешті ситуація стабілізувалася, налагодилися нові логістичні шляхи через порти Європи. Так, на початку року чотири із десяти найпопулярніших КПП були портами, а вже у середині року — пропускні пункти на західному кордоні. Загалом, протягом 2022 року «американці» встигли майже зникнути з українського авторинку та знову повернутися туди, відновивши свої попередні позиції.

Зменшилася кількість авто з Америки, доставка ускладнилася та подорожчала, проте врешті ситуація стабілізувалася, налагодилися нові логістичні шляхи через порти Європи. Так, на початку року чотири із десяти найпопулярніших КПП були портами, а вже у середині року — пропускні пункти на західному кордоні. Загалом, протягом 2022 року «американці» встигли майже зникнути з українського авторинку та знову повернутися туди, відновивши свої попередні позиції. Зміна курсу валют (двічі протягом року). Оскільки більшість українців отримують прибутки в гривнях, а ціни на авто майже не змінилися, машини стали менш доступними, бо купівельна спроможність знизилася. Тобто, за ті ж гроші в гривневому еквіваленті українці тепер можуть купити гірше авто.

Оскільки більшість українців отримують прибутки в гривнях, а ціни на авто майже не змінилися, машини стали менш доступними, бо купівельна спроможність знизилася. Тобто, за ті ж гроші в гривневому еквіваленті українці тепер можуть купити гірше авто. Запровадження нульового розмитнення. Таке рішення дозволило відновити активність на авторинку та задовольнити потребу в автомобілях найдоступнішої та найпопулярнішої категорії автомобілів (вартістю до $5 тис.). За три місяці дії закону український автопарк поповнився на понад 200 тисяч легковиків, з яких 78% були в діапазоні митної вартості до $5 тисяч.

Таке рішення дозволило відновити активність на авторинку та задовольнити потребу в автомобілях найдоступнішої та найпопулярнішої категорії автомобілів (вартістю до $5 тис.). За три місяці дії закону український автопарк поповнився на понад 200 тисяч легковиків, з яких 78% були в діапазоні митної вартості до $5 тисяч. Паливна криза. Дефіцит пального та його подорожчання збільшили інтерес до електромобілів та знизили зацікавленість в дизельних машинах. Менш вигідним стала купівля автомобілів з ГБО. Проте, після того, як проблеми з пальним були вирішені, українці не стали цікавитися автомобілями менше — попри те, що їздити на авто стало дорожче через здорожчання усіх видів пального.

Дефіцит пального та його подорожчання збільшили інтерес до електромобілів та знизили зацікавленість в дизельних машинах. Менш вигідним стала купівля автомобілів з ГБО. Проте, після того, як проблеми з пальним були вирішені, українці не стали цікавитися автомобілями менше — попри те, що їздити на авто стало дорожче через здорожчання усіх видів пального. Скасування «нульового» розмитнення. Повернення митних платежів на імпорт авто скоротило об’єми ввезення авто з-за кордону в 7 разів. Проте, оскільки зацікавленість в автомобілях в Україні висока, цю потребу покупці задовольняють, купуючи авто на внутрішньому ринку. Його частка зросла з 58,9% в листопаді-2021 до 81,5% у листопаді-2022, а частка імпорту відповідно скоротилася з 41,1% до 18,5%.

Повернення митних платежів на імпорт авто скоротило об’єми ввезення авто з-за кордону в 7 разів. Проте, оскільки зацікавленість в автомобілях в Україні висока, цю потребу покупці задовольняють, купуючи авто на внутрішньому ринку. Його частка зросла з 58,9% в листопаді-2021 до 81,5% у листопаді-2022, а частка імпорту відповідно скоротилася з 41,1% до 18,5%. Дефіцит автомобілів за кордоном. Цей процес триває з початку пандемії коронавірусу з 2020 року. Автомобілів просто не вистачає через зупинку виробництва нових машин. Щоб не очікувати по кілька місяців на новий легковик, значна частина європейців почала надавати перевагу вживаним автомобілям, обираючи мобільність «сьогодні на сьогодні». В результаті вживані авто за кордоном дорожчають, та, відповідно, стають менш доступними для українців, які бажають придбати там машину. Вкупі з поверненням досить високих митних платежів, котрі нараховуються у валюті, окремі моделі авто з пробігом можуть коштувати в Україні дешевше, ніж за кордоном. Схожий процес відбувається і в Україні: продажі «майже нових» авто віком до 3 років перевищили продажі нових легковиків.

Цей процес триває з початку пандемії коронавірусу з 2020 року. Автомобілів просто не вистачає через зупинку виробництва нових машин. Щоб не очікувати по кілька місяців на новий легковик, значна частина європейців почала надавати перевагу вживаним автомобілям, обираючи мобільність «сьогодні на сьогодні». В результаті вживані авто за кордоном дорожчають, та, відповідно, стають менш доступними для українців, які бажають придбати там машину. Вкупі з поверненням досить високих митних платежів, котрі нараховуються у валюті, окремі моделі авто з пробігом можуть коштувати в Україні дешевше, ніж за кордоном. Схожий процес відбувається і в Україні: продажі «майже нових» авто віком до 3 років перевищили продажі нових легковиків. Терористичні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України. Всупереч регулярним масованим ракетним обстрілам з метою занурити нашу країну в темноту та холод та спричинені ними відключення електроенергії, українці й надалі купують автомобілі: як нові, так і вживані. Та навіть продовжують купувати електромобілі.

Всупереч регулярним масованим ракетним обстрілам з метою занурити нашу країну в темноту та холод та спричинені ними відключення електроенергії, українці й надалі купують автомобілі: як нові, так і вживані. Та навіть продовжують купувати електромобілі. Зміна алгоритму перереєстрації автомобілів: можливість це зробити у смартфоні через Дію. Зі значною кількістю обмежень (лише для фізичних осіб, легкових авто та мототехніки), проте це — перший крок у діджиталізації автомобільного ринку. Окрім цього, обов’язковим стало експертне дослідження при зміні власника авто, проте його «відв’язали» від сервісних центрів МВС — відтепер зробити це можна в будь-якому регіоні, не залежно від того, де плануєте згодом ставити на облік транспортний засіб.

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