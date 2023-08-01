Український агроекспорт за перше півріччя досяг майже 12 млрд дол. — УКАБ Сьогодні 07:17 — Аграрний ринок

Український агроекспорт за перше півріччя досяг майже 12 млрд дол. — УКАБ

Обсяг експортованої у першому півріччі поточного року української агропромислової продукції становив 11,8 млрд дол.

Про це в коментарі УНН повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Вона уточнила, що наразі ця оцінка є попередньою.

Загальна маса експортованої продукції українського АПК становить 36,4 млн тонн. При цьому у ТОП-5 позицій за експортною виручкою увійшли кукурудза (16,7 млн тон — 3,4 млрд дол.), соняшникова олія (2,8 млн тонн — 2,7 млрд дол.), пшениця (8,5 млн тонн — 1,7 млрд дол.), соєві боби (1,8 млн тонн — 0,7 млрд дол.) та соняшникова макуха (2 млн тонн — 0,5 млрд дол.).

Литвин повідомила, що близько 50% експортної виручки надійшло з країн ЄС. При цьому найбільшими імпортерами української агропромислової продукції серед країн-членів ЄС є Румунія, Польща, Іспанія, Нідерланди та Італія.

Члени громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» раніше звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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