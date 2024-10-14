Українським морським коридором експортовано 75 млн тонн вантажів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українським морським коридором експортовано 75 млн тонн вантажів

Казна та Політика
11
Фото: ГБР
Фото: ГБР
За час роботи українського морського коридору експортовано 75 млн тонн вантажів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.
«Від початку роботи українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв. Українські товари експортували в 50 країн світу у всіх напрямках — Африка, Азія, Європа та Америка», — йдеться в повідомленні.

Платіжні картки банків України

Згідно з повідомленням, з 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти «Великої Одеси», розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту на 20%.
Як повідомляли Українськi Новини, 16 серпня 2023 року перше заблоковане судно JOSEPH SHULTE скористалося морським шляхом, встановленим ВМС ЗСУ для торговельних суден.
17 липня 2023 року росія заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства у Чорному морі для забезпечення «зернового коридору».
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.