Українським морським коридором експортовано 75 млн тонн вантажів — Finance.ua

Українським морським коридором експортовано 75 млн тонн вантажів Сьогодні 13:24 — Казна та Політика

Фото: ГБР

За час роботи українського морського коридору експортовано 75 млн тонн вантажів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

«Від початку роботи українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв. Українські товари експортували в 50 країн світу у всіх напрямках — Африка, Азія, Європа та Америка», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти «Великої Одеси», розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту на 20%.

Як повідомляли Українськi Новини, 16 серпня 2023 року перше заблоковане судно JOSEPH SHULTE скористалося морським шляхом, встановленим ВМС ЗСУ для торговельних суден.

17 липня 2023 року росія заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства у Чорному морі для забезпечення «зернового коридору».

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