Українським коридором у Чорному морі пройшли понад 500 суден — Finance.ua
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Українським коридором у Чорному морі пройшли понад 500 суден

Казна та Політика
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Уже 515 суден пройшли Українським коридором у Чорному морі. Про це написала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.
Судна доправили 16,5 млн т різних вантажів.
«Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 млн т зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв’язала рф», — наголосила Бріджит Брінк.
Раніше повідомлялося, що Українським коридором експортовано майже 15 млн т вантажів за п’ять місяців.
За матеріалами:
ukragroconsult
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