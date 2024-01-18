Українським коридором у Чорному морі пройшли понад 500 суден — Finance.ua

Українським коридором у Чорному морі пройшли понад 500 суден Сьогодні 20:28 — Казна та Політика

Уже 515 суден пройшли Українським коридором у Чорному морі. Про це написала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.

Судна доправили 16,5 млн т різних вантажів.

«Станом на сьогодні 515 суден безпечно пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, доставивши на світові ринки 16,5 млн т зерна та інших вантажів. Це велике досягнення, яке допомагає працівникам і бізнесу та дає змогу українській економіці зростати, незважаючи на жахливу війну, яку розв’язала рф», — наголосила Бріджит Брінк.

Раніше повідомлялося, що Українським коридором експортовано майже 15 млн т вантажів за п’ять місяців.

ukragroconsult За матеріалами:

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