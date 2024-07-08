Українським дітям, які постраждали від війни, потрібна ваша допомога — Finance.ua

Українським дітям, які постраждали від війни, потрібна ваша допомога Сьогодні 11:41

Українським дітям, які постраждали від війни, потрібна ваша допомога

З 1 липня стартував освітньо-реабілітаційний табір у Франції для українських дітей, які постраждали від війни з росією. Цьогоріч у табір потрапили 20 дітей 10−15 років з різних куточків України (міст Бучі, Луганська, Маріуполя, Донецька та Донецької області тощо).

«У кожного з них своя історія, але всі вони діти, важко травмовані війною. Травмовані втратою батьків, перебуванням під обстрілами, вимушеним голодуванням, перебуванням в окупації й виходом з окупації, жорстким поводженням окупантів з їхніми батьками на очах у дітей, тим, що стали свідками смертей. Ці діти потребують допомоги та отримують її в таборі», — розповіли нам організатори.

Ось лише уривок однієї з історій дітей:

«До повномасштабного вторгнення я перебувала у місті Маріуполь разом з сім’єю та котом. 3 березня 2022 року в Маріуполі відключили воду, світло та мобільний зв’язок і ми з моєю мамою залишились у квартирі самі.

12 березня о п’ятій ранку в нашу будівлю влучила авіабомба та розпочалася пожежа. Чудом вибігши, ми опинились на вулиці та не мали гадки, що робити далі.

Нам пощастило, та наші сусіди дозволили сісти з ними у машину та поїхати у більш безпечне місце, але коли ми збирались, наш кіт втік і ми не змогли його врятувати.

Приїхавши до квартири наших рятівників, нам дали змогу залишитись, там ми і провели ще пів місяця.

27 березня, коли всі сусіди втекли, а запасів їжі майже не залишилося, ми вирішили вийти з цього пекла пішки та йти в напрямку Мангуша.

На той час в Маріуполі не було жодного живого будинку, всюди лежали дерева, скло та багато трупів. Дивлячись на всі ці чорні будівлі та чуючи постріли з усіх боків, серце наче завмирало і була тільки одна ціль — вижити.

По дорозі ми помітили єдиний автомобіль, який їхав в тому ж напрямі. Побачивши нас, водій зупинився. Це нас і врятувало. Нам вдалося втекти з того пекла".

Програма табору передбачає:

реабілітацію на всіх рівнях: духовному, психологічному, фізичному;

освітню програму — уроки: історії Християнської Традиції, живопису, історії мистецтва, архітектури, музики, «Я досліджую світ», плавання, дихальної гімнастики та спорту.

Місце проведення табору: Париж та французьке узбережжя океану (регіон Bretagne, місто Erquy).

Діти отримають унікальну культурну програму: відвідують музеї, храми та історичні пам’ятки Парижу, зокрема musée du Louvre, musée Rodin, Храм Saint Louis на острові, Храм Saint Chapelle, musée de Petit Palais, musée des Art Décoratif тощо.

Табір проводиться силами професійних українських педагогів, психологів, арттерапевтів, тренерів з плавання тощо, які працюють на безкоштовній (благодійній) основі. Керівник табору — Неллі Думітращук — має 30 річний досвід роботи з дітьми.

З боку Франції табір підтримує та приймає на узбережжі океану Centre Saint Martin de Porres, місто Erquy.

Цьогоріч проведення такого табору стало можливим завдяки фінансовій підтримці небайдужих компаній та людей.

Так, зокрема спонсорами стали: компанія Treeum та її співробітники, компанія Traffic Squad https://tsquad.net/ ), компанія Innova Pro , компанія DevGAMM (США), Меншикови Олексій та Олена (США), Тетяна Мастяєва (Казахстан), Шарлота та Літаурус Крамери, Наталія Шевальє та Іон Школьник (Німеччина).

Запрошуємо всіх небайдужих громадян для організації подальших заходів з допомоги українським дітям, що постраждали від війни.

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