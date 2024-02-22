Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові

Особисті фінанси
182
Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
В Україні пропонують зобов’язати водіїв змінювати шини з літніх на зимові на законодавчому рівні.
Про це свідчить законопроєкт № 11 029, зареєстрований на сайті Верховної Ради.
«Питання забезпечення безпеки дорожнього руху, а також зниження рівня смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є вкрай актуальним, зважаючи на стрімке збільшення кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху, що призводить до збільшення аварій на дорогах та їх негативних наслідків», — сказано в пояснювальній записці.

Що пропонують

За використання шин, що не відповідають сезонності, передбачено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).
Штраф за повторне порушення пропонують встановити на рівні від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400−8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.
Також депутати пропонують перевищення середньої швидкості руху визначати шляхом ділення подоланої транспортним засобом відстані на час, витрачений на проїзд певної ділянки дороги. Запровадження такої системи дозволить значно знизити аварійність на дорогах та забезпечить ефективніший метод ідентифікації порушників та притягнення їх до відповідальності за порушення швидкісного режиму.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.