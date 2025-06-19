Українському бізнесу радять готуватися до жорсткої конкуренції в ЄС — Finance.ua
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Українському бізнесу радять готуватися до жорсткої конкуренції в ЄС

Казна та Політика
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Українському бізнесу радять готуватися до жорсткої конкуренції в ЄС
Українському бізнесу радять готуватися до жорсткої конкуренції в ЄС
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен радить Україні звертати увагу на економічні критерії Євросоюзу для вступу і готувати свій бізнес до конкуренції на внутрішньому ринку ЄС.
Про це дипломат заявив на форумі «Крізь реформи до зірок».
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Міккельсен закликав звертати увагу не лише на політичні Копенгагенські критерії ЄС, він уточнив, що економічні вимоги по суті кажуть, що країна-кандидат на вступ має витримувати конкуренцію на внутрішньому ринку Євросоюзу.
«На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція. І під час попереднього великого розширення ми спостерігали, що не всі нові члени підготували свій приватний сектор до неї», — зазначив він.
Посол навів приклад Польщі, коли після її вступу до ЄС ефективні данські, німецькі і французькі бізнеси у сфері роздрібної торгівлі змели польських рітейлерів з ринку.
«Робіть усе можливе для підготовки вашого приватного сектору до цієї жорсткої конкуренції, з якою він стикнеться. Ми готові допомогти в цьому процесі, який піде Україні на користь», —
порадив дипломат.

Міккельсен додав, що перед великим розширенням у 2004 році теж були катастрофічні сценарії, що польські фермери знищать данську аграрну сферу, але зрештою були знайдені рішення для всіх проблемних питань, і вступ нових країн став великим успіхом для Євросоюзу.
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За матеріалами:
Укрінформ
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