Українські водії в Польщі перекривали дорогу, протестуючи проти блокади кордону — Finance.ua
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Українські водії в Польщі перекривали дорогу, протестуючи проти блокади кордону

Казна та Політика
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Українські водії в Польщі перекривали дорогу, протестуючи проти блокади кордону
Українські водії в Польщі перекривали дорогу, протестуючи проти блокади кордону
Українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Rmf24.
Близько 30 українських водіїв періодично виходили на пішохідний перехід і деякий час безперервно ходили по ньому, блокуючи рух автотранспорту.
Протест було влаштовано на автошляху № 28 на виїзді з Перемишля у бік кордону і на цій же дорозі - у прикордонній Медиці.
У результаті на трасі утворювалися значні затори. Попри це, як зазначається, акція пройшла у спокійній атмосфері.
За матеріалами:
Економічна Правда
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