Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото) — Finance.ua
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Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото)

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За дорученням уряду Німеччини концерн Rheinmetall розпочав передачу в Україну вантажівок MAN HX 8×8. Ці автомобілі використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.
Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото)
Як стало відомо, тактичні військові вантажівки сімейства HX оснащені дизельними двигунами MAN D2066 потужністю 440 кінських сил. Трансмісія автоматична з 12 передніми і 2 задніми швидкостями; двошвидкісна роздавальна коробка MAN G172 з приводом передніх осей. Корисне навантаження становить 17 тонн. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Запас ходу вантажівки — 483 км.
Загалом Україні буде передано 26 таких авто із гаковою системою завантаження. Зараз у всьому світі експлуатують понад 15 тисяч таких автомобілів.
Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото)
Нагадаємо, країни НАТО передають Україні важку техніку радянських часів, отримуючи в обмін озброєння західного виробництва. Так, Rheinmetall постачає різні бойові машини з резервів компанії, включаючи танки Leopard 2 A4 і бойові машини піхоти Marder, до Чехії, Словаччини та Греції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
mmr.ua
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