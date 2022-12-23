Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото) — Finance.ua

Українські військові отримають потужні німецькі вантажівки (фото) Сьогодні 20:42

За дорученням уряду Німеччини концерн Rheinmetall розпочав передачу в Україну вантажівок MAN HX 8×8. Ці автомобілі використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

Як стало відомо, тактичні військові вантажівки сімейства HX оснащені дизельними двигунами MAN D2066 потужністю 440 кінських сил. Трансмісія автоматична з 12 передніми і 2 задніми швидкостями; двошвидкісна роздавальна коробка MAN G172 з приводом передніх осей. Корисне навантаження становить 17 тонн. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Запас ходу вантажівки — 483 км.

Загалом Україні буде передано 26 таких авто із гаковою системою завантаження. Зараз у всьому світі експлуатують понад 15 тисяч таких автомобілів.

Нагадаємо, країни НАТО передають Україні важку техніку радянських часів, отримуючи в обмін озброєння західного виробництва. Так, Rheinmetall постачає різні бойові машини з резервів компанії, включаючи танки Leopard 2 A4 і бойові машини піхоти Marder, до Чехії, Словаччини та Греції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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