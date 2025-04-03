Українські стартапи можуть отримати 600 тис. євро на розвиток — які умови — Finance.ua
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Українські стартапи можуть отримати 600 тис. євро на розвиток — які умови

Особисті фінанси
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Українські стартапи можуть отримати 600 тис. євро на розвиток — які умови
Українські стартапи можуть отримати 600 тис. євро на розвиток — які умови
Українські стартапи можуть долучитися до технологічної конференції Latitude59 та залучити 600 000 євро на розвиток свого проєкту.
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
Latitude59 — одна з найбільших технологічних конференцій у Балтії та Північній Європі. Щороку подію відвідує 3 000 стартапів, корпорацій, інвесторів та лідерів думок із понад 60 країн світу. Минулого року на конференції переміг український стартап Beholder — він отримав головний приз та залучив 600 000 євро фінансування.
Цього року для участі відберуть 9 стартапів, які поїдуть на конференцію до Таллінна. Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Techosystem, YEP Accelerator, Mission Possible та Seeds of Bravery.

Хто може взяти участь

Цього року інвестори конкурсу з пітчингу шукають оригінальні та конкурентоспроможні ідеї, а також команди, які можуть показати результати. Податися на відбір можуть стартапи, які:
  • Зареєстровані, працюють в Україні та позиціонують себе як українську компанію.
  • Мають MVP та початковий traction.
  • Вже залучали інвестиції або планують це зробити протягом наступних 6−12 місяців.
  • Працюють в пріоритетних для конференції нішах — Energy & Environment, AgriFood, HealthTech, dual-use.
Конференція триватиме з 21 до 23 травня. Податися на відбір можна до 13 квітня за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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