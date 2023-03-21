Українські поліцейські отримали партію нових авто (фото) — Finance.ua

Українські поліцейські отримали партію нових авто (фото) Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Автопарк поліції Рівненщини поповнився 23 службовими автомобілями.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Як стало відомо, правоохоронці отримали такі нові авто, як ToyotaCorolla, RenaultDuster, SkodaKaroq та CherryTiggo 4.

«Оновлення автопарку сприятиме оперативному реагуванню, якісному наданню поліцейських послуг, а відтак — підвищенню рівня довіри населення. Адже це є пріоритетним напрямом у роботі правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією Реєстру державних тендерних закупівель Prozorro, Національна поліція і Служба безпеки України за 2021 рік поповнили свій автопарк 1571 автомобілем. Найпопулярнішим авто серед силовиків став кросовер Renault Duster.

Раніше повідомлялось, що поліція охорони купила топові Volkswagen Tuareg по 3,07 мільйона гривень. Автомобілі мають використовуватись для оперативно-службових цілей.

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