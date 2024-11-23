Українські морські порти збільшили вантажообіг за жовтень — Finance.ua

Українські морські порти збільшили вантажообіг за жовтень Сьогодні 07:09 — Казна та Політика

Українські морські порти збільшили вантажообіг за жовтень

У жовтні через українські порти пройшло 8 млн тонн вантажів, що на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що основними вантажами залишаються агропродукція та руда.

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Обсяг перевалки зернових склав 5 млн тонн, перевищивши минулорічний показник на 1,5 млн тонн.

Рудні вантажі також демонструють зростання — у жовтні їх перевалка досягла 1,4 млн тонн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2023 року.

Скільки вантажів було перевезено «Українським коридором»

Визначну роль у забезпеченні експортних операцій відіграє «Український коридор», через який у жовтні пройшло 6,8 млн т вантажів. Із них 4,5 млн т становлять зернові.

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За період січень-жовтень 2024 р сукупний вантажообіг портів України сягнув 82,3 млн т, майже вдвічі перевищивши показник аналогічного періоду минулого року (46,1 млн т).

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