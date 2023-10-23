Українські інженери пройшли навчання у Британії по захисту інфраструктури від атак рф — Finance.ua

Українські інженери пройшли навчання у Британії по захисту інфраструктури від атак рф Сьогодні 13:32 — Енергетика

Інженери британської армії розробили нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу національну інфраструктуру від атак росії цієї зими.

Як повідомили в Міноборони Великої Британії , пошкодження та знищення критичної інфраструктури внаслідок російських атак дронами та ракетами є однією з найбільших загроз життю та безпеці для українців.

Відзначається, що навчання поліпшить здатність України планувати захист своєї критичної інфраструктури від таких нападів. Зокрема, учасникам програми розповіли, як визначити найбільш вразливі елементи критичної інфраструктури, потенційну дальність вибуху і вплив різних видів зброї і вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні і повітряні бар'єри, щоб допомогти захистити ці об'єкти від російських атак.

«Вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона гостро потребує всю зиму, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку сил Путіна і їх невибіркової кампанії бомбардувань її критично важливої інфраструктури… Цей спеціальний пакет навчання допоможе врятувати життя в дуже холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії має життєво важливе значення», — заявив міністр оборони Грант Шаппс.

У британському оборонному відомстві зазначили, що двотижневий навчальний курс був розроблений і проведений на прохання України з метою подальшого поліпшення захисту її енергетичного сектора. При цьому, його складність вже зросла в порівнянні з попередніми курсами, присвяченими базовим заходам захисту, таким як використання мішків з піском і риття траншей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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