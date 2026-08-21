Українські FPV-дрони вироблятимуть у Данії Сьогодні 05:33 — Фінтех і Картки

Українська ТAF Industries та данська компанія Upteko підписали меморандум про наміри. Угода визначає рамки співпраці компаній з виробництва дронів.

Партнерство передбачає співпрацю у розширенні виробничих можливостей у сфері FPV-дронів, розвитку технологій та диверсифікації ланцюгів постачання з метою підвищення їхньої стійкості й надійності.

Компанії планують виготовляти тисячі дронів на місяць, починаючи з початку 2027 року. Співпраця реалізується в рамках ініціативи «Build with Ukraine».

У компанії зазначили, що Upteko має сильну команду інженерів із глибокою експертизою у сфері дронів, електроніки, програмного та апаратного забезпечення. TAF Industries, зі свого боку, привнесе практичний досвід швидкого масштабування виробництва, оптимізації виробничих процесів і, що особливо важливо, прямий зворотний зв’язок від українських оборонців.

Як зазначив CBDO TAF Industries Михайло Дяченко у коментарі РБК-Україна, на сьогоднішній день компанія обговорюємо співпрацю в рамках концепту «Build with Ukraine», за 100% вироблених дронів постачатимуться Силам оборони України.

«Наступними кроками ми зможемо проговорювати постачання наших продуктів також до країн НАТО, зокрема до Данії. Наголосимо, що це відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України та після отримання необхідних дозволів. У цьому вже є зацікавленість партнерів», — додав Дяченко.

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