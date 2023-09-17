Українські фермери зможуть отримати більше фінансування під гарантії страхування врожаю за підтримки USAID — Finance.ua

Українські фермери зможуть отримати більше фінансування під гарантії страхування врожаю за підтримки USAID Сьогодні 23:10 — Кредит&Депозит

близько 572 млн грн додаткового фінансування протягом сезону 2023 року, використовуючи страхування майбутнього врожаю як інструмент зниження кредитного ризику. ПриватБанк , страхова компанія UNIVERSALNA та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) об'єдналися для запуску програми підтримки мікро-, малого та середнього агробізнесу. Програма дозволить надати агросекторудодаткового фінансування протягом сезону 2023 року, використовуючи страхування майбутнього врожаю як інструмент зниження кредитного ризику.

Метою є розширення доступу до фінансування для українських фермерів та аграрних компаній шляхом зниження кредитного ризику банку. Українські фермери та сільськогосподарські підприємства зможуть отримати пільгові банківські кредити від ПриватБанку під гарантії страхування майбутнього врожаю від страхової компанії UNIVERSALNA. USAID надасть грантове фінансування для оплати страхування врожаю.

Очікується, що нова програма дозволить дофінансувати близько 220 клієнтів з числа малих сільськогосподарських виробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн. Фермери також отримають переваги від мінімізації ризиків завдяки страхуванню врожаю.

«Новий механізм фінансування забезпечить аграріїв обіговими коштами, яких їм дуже не вистачає для продовження та розширення діяльності в умовах війни. Ми також очікуємо, що цe сприятиме збільшенню числа інновацій у фінансових послугах та інструментах для ММСП. Ми вважаємо, що цей пілотний проект має великий потенціал для масштабування за рахунок страхування майбутнього врожаю», — зазначив Роберт Бонд, керівник Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору».

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, агросектор критично важливий для України в період воєнного стану, тому ПриватБанк від початку війни збільшив обсяги фінансування аграріїв майже в 4 рази, і продовжує активне кредитування агросектору, передусім малих підприємств, та підтримує програми щодо пільгового фінансування галузі.

«Сьогодні важливим фактором є те, наскільки швидко фермери можуть отримати фінансування, тому ПриватБанк постійно вдосконалює таймінги кредитних процедур та умови отримання кредитів. Майже всі кредитні пропозиції ПриватБанку можна отримати із компенсаціями відсотків від держави чи за іншими програмами», — відзначив Євген Заіграєв.

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