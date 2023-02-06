Українські фермери отримають понад 10 мільйонів тонн насіння овочів від донорів — Finance.ua

Українські фермери отримають понад 10 мільйонів тонн насіння овочів від донорів Сьогодні 20:20

Міжнародні донори передають 13,5 тонн насіння овочів на деокуповані території України, фермери отримали перші відвантаження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

Зазначається, що це насіння буде передано аграріям та мешканцям деокупованих територій України. Йдеться про насіння квасолі, гороха, буряка, моркви, баклажана, цибулі та редиски.

Перші відвантаження вже отримали мікро-ферми та домогосподарства в чотирьох громадах Полтавської, Київської, Дніпропетровської областей. Цей обсяг насіння забезпечить проведення посівної на 1126 га с/г земель.

Інформацію про потреби в насінні збирають Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) та Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), після чого розподілять його відповідно до запитів. Логістичну підтримку проекту, а саме безкоштовну доставку насіння від міжнародних донорів у громади, здійснює Програма USAID АГРО.

У програмі наголошують на важливості підтримки домогосподарств та невеликих ферм, адже вони забезпечують близько третини потреби споживчого ринку країни в овочах та роблять значний внесок у забезпечення продовольчої потреби громад.

Економічна Правда За матеріалами:

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