Українські біженці виїжджають із Румунії — Finance.ua
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Українські біженці виїжджають із Румунії

Особисті фінанси
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Українські біженці все більше виїжджають із Румунії та повертаються до України. Відтік людей почався із травня і прискорився восени.
Що спонукає біженців виїжджати та з якими проблемами стикаються українці в Румунії.
Про це розповідають hotnews.ro та newspascani.com.
Днями група українських біженців мітингувала перед Міністерством фінансів Румунії зі скаргами на затримки соціальних виплат із червня. Якщо до травня гроші за розміщення та харчування нараховувалися власникам житла, то відтоді - напряму українським біженцям. Але за умови, що вони шукають роботу та реєструють дітей до румунських шкіл.

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«Я працюю легально, але моєї зарплати вистачає лише на їжу, а не на оренду. Я виконала умови уряду», — озвучила проблему одна з українок.
Біженці також скаржилися на ставлення до дітей у школах. Українські учні не розуміють румунської мови, але програму для них не адаптують і на уроках їм ніхто не допомагає.
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Водночас у місті Ясси неподалік від кордону з Україною відзначають, що відтік українських біженців зростає напередодні зими. Зокрема, у червні в школи міста були зараховані 210 українців, що було однієї з умов отримання виплат 2000 леїв на місяць (402 євро). На початку листопада кількість українських дітей складала 96 осіб.
Діти, які знають румунську мову, відвідують уроки. Але багато сімей виъхали до України, бо у їхній школі повернулися до очного навчання.
За інформацією громадських організацій, у Румунії залишаються ті сім'ї, які вже адаптувалися у країні. Але багато людей поїхали через те, що не справилися із фінансовими проблемами.
«Багато хто виїхав через дорожнечу рахунків, а через наближенням холодів ці витрати тільки зростають. В Україні у них ще є родичі, у яких можна жити, а тут треба платити за комунальні послуги, оренду та їжу, як будь-якому румунському орендарю», — пояснив представник місцевого осередку Карітас Раду Гузум.
Координатор Соціального центру для сімей з України Лучіан Григореску розповів, що в Яссах залишилася частина біженців, якими опікується організація, але решта повернулися в Україну — як через брак грошей, так і через страх за освіту дітей.
За матеріалами:
РБК-Україна
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