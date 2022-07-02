Українські АЗК почали знімати обмеження на продаж пального — Finance.ua

Українські АЗК почали знімати обмеження на продаж пального Вчора 09:45 — Технології&Авто

Мережа WOG відсьогодні скасувала обмеження на відпуск пального за наявності карти лояльності PRIDE.

Про це прес-служба АЗК повідомила у Facebook.

«Мережа АЗК WOG прибирає обмеження на відпуск пального. З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE», — зазначили у прес-службі.

Також, для власників картки стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

Окрім WOG, вільний відпуск пального анонсувала ще одна мережа АЗК — Prime. Зняття обмежень відбудеться 4 липня.

В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.

У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

У червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів. Експерти зазначають, що такими темпами до кінця липня ліміти на відпуск пального на АЗС будуть підвищені або скасовані.

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УНІАН За матеріалами:

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