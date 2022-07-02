Українські АЗК почали знімати обмеження на продаж пального — Finance.ua
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Українські АЗК почали знімати обмеження на продаж пального

Технології&Авто
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Мережа WOG відсьогодні скасувала обмеження на відпуск пального за наявності карти лояльності PRIDE.
Про це прес-служба АЗК повідомила у Facebook.
«Мережа АЗК WOG прибирає обмеження на відпуск пального. З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE», — зазначили у прес-службі.
Також, для власників картки стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.
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Окрім WOG, вільний відпуск пального анонсувала ще одна мережа АЗК — Prime. Зняття обмежень відбудеться 4 липня.
В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. Станом на початок червня ситуація дещо покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20-30 літрів у бак.
У квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.
У червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів. Експерти зазначають, що такими темпами до кінця липня ліміти на відпуск пального на АЗС будуть підвищені або скасовані.
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За матеріалами:
УНІАН
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