Українські автовиробники отримали замовлення на 1 млрд грн — Finance.ua
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Українські автовиробники отримали замовлення на 1 млрд грн

Казна та Політика
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Цьогоріч профінансовано замовлень в українських виробників автобусів на майже 1 млрд грн. Зокрема йдеться про програму «Шкільний автобус», завдяки якій українські громади отримують нові комфортні автобуси для перевезення дітей, а заводи мають більше роботи. Про це повідомила віце-прем'єр міністр України Юлія Свириденко, передає AUTO-Consulting.
За її словами, в поточному році, було закуплено 289 таких автобусів на 997 млн грн. Це дасть змогу втримати галузь та робочі місця, бо комерційний ринок зараз дуже слабкий.
Крім того, збільшиться кількість і індустріальних парків у Житомирській, Закарпатській та Вінницькій областях. Сумарно маємо вже чотири профінансовані індустріальні парки на майже пів мільярда гривень. Ще 12 індустріальних парків на етапі розгляду документів.
Нагадаємо, днями у Раді обговорили питання дотримання вимог щодо ступеня локалізації автобусів. Зокрема було зазначено, що бюджетні кошти мають спрямовуватись на підтримку українських виробників, які дотримуються вимог щодо ступеня локалізації та виготовляють товари з високою доданою вартістю на території країни.
За даними Укравтопрому, від початку 2024 року автобусний парк України поповнили 1168 автобусів (-34% до аналогічного періоду 2023 року).
За матеріалами:
MMR
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