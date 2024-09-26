Українські автовиробники отримали замовлення на 1 млрд грн — Finance.ua

Українські автовиробники отримали замовлення на 1 млрд грн Сьогодні 03:07 — Казна та Політика

Цьогоріч профінансовано замовлень в українських виробників автобусів на майже 1 млрд грн. Зокрема йдеться про програму «Шкільний автобус», завдяки якій українські громади отримують нові комфортні автобуси для перевезення дітей, а заводи мають більше роботи. Про це повідомила віце-прем'єр міністр України Юлія Свириденко, передає AUTO-Consulting

За її словами, в поточному році, було закуплено 289 таких автобусів на 997 млн грн. Це дасть змогу втримати галузь та робочі місця, бо комерційний ринок зараз дуже слабкий.

Крім того, збільшиться кількість і індустріальних парків у Житомирській, Закарпатській та Вінницькій областях. Сумарно маємо вже чотири профінансовані індустріальні парки на майже пів мільярда гривень. Ще 12 індустріальних парків на етапі розгляду документів.

Нагадаємо, днями у Раді обговорили питання дотримання вимог щодо ступеня локалізації автобусів. Зокрема було зазначено, що бюджетні кошти мають спрямовуватись на підтримку українських виробників, які дотримуються вимог щодо ступеня локалізації та виготовляють товари з високою доданою вартістю на території країни.

За даними Укравтопрому, від початку 2024 року автобусний парк України поповнили 1168 автобусів (-34% до аналогічного періоду 2023 року).

MMR За матеріалами:

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