Українські архітектори пропонують відновлювати «панельки» Харкова надрукованими на 3D-принтері модулями — Finance.ua

Українські архітектори пропонують відновлювати «панельки» Харкова надрукованими на 3D-принтері модулями Вчора 22:34 — Технології&Авто

Українські архітектори пропонують відновлювати «панельки» Харкова надрукованими на 3D-принтері модулями

Українські архітектори Любомир Подолянич і Костянтин Русєв розробили концепцію відновлення житлових будинків харківського району Північної Салтівки, який найбільше постраждав від російських обстрілів. Їхній проєкт здобув 6 місце та увійшов до десятки кращих в міжнародному конкурсі Impact Design, звернуло увагу видання Pragmatika.

Відповідно до задуму, після перевірок пошкоджені частини будинків Північної Салтівки демонтують, а саму панельну конструкцію посилять металевим каркасом та зроблять архітектурну «латку» з житлових модулів, які планують надрукувати на 3D-принтері. Можна пригадати, що технології 3D-друку досить часто використовуються у будівництві — наприклад, у 2019 році у Шанхаї одночасно відкрили два найдовші у світі 3D-друковані мости (пластиковий і бетонний).

Архітектори обрали технологію 3D-друку з кількох причин. Ключовими перевагами, на їхню думку, є: можливість швидко створити постійне житло для тисяч постраждалих українців та водночас заощадити людський ресурс і зекономити на будматеріалах і логістиці (для зведення стін і перегородок використовується готова суміш, і надалі створені об’єкти не потребують додаткової обробки).

Модуль площею 31,3 м2 складається з двох рівнів: дорослого та дитячого. До першого входять кухня, вітальня, ванна кімната та робоча зона. Дитяча зона передбачає два робочих і спальних місця та невелике приховане ігрове приміщення.

Особливу увагу архітектори приділили системам зберігання та меблевим трансформерам — у цокольному поверсі для кожної квартири передбачено контейнери, де господарі можуть зберігати великогабаритні речі, наприклад, сноуборди, коляски абощо. На покрівлях споруд за потреби можна облаштовувати спортивні майданчики чи зони для відпочинку, а біля будівель передбачено місце для паркування, підзарядки електросамокатів і велосипедів.

Автори також пропонують поширити досвід на інші території, які постраждали від російської агресії, враховуючи те, що вся територія України з середини 1950-х років була забудована житловими багатоповерховими панельними будинками цієї ж серії.

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