Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео) — Finance.ua

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Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)

Технології&Авто
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Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
Компанія Kia офіційно представила нову модель Carens Clavis — трирядний мінівен для індійського ринку, який вирізняється преміальним оздобленням і дизайном, натхненним електричною моделлю EV5.
Передня частина Clavis отримала світлодіодну оптику в стилі EV5, вузьку решітку радіатора та брутальний передній бампер зі сріблястою захисною накладкою.
Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
Профіль автомобіля майже ідентичний звичайному Carens, однак новинка має оновлені бічні спідниці, ексклюзивні 17-дюймові двокольорові диски та новий відтінок кузова Ivory Silver Gloss.
Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
На кормі встановлені вужчі горизонтальні ліхтарі та перероблений бампер, які роблять зовнішність ближчою до електромобільної лінійки бренду.
Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
Салон отримав оновлену панель приладів, але зберіг компонування на шість або сім місць. Цифровий кокпіт включає два 10,25-дюймові дисплеї. Також з’явилося нове кермо та змінене оздоблення салону.
Kia презентувала новий мінівен Carens Clavis (фото, відео)
У топових комплектаціях передбачені передні вентиляційні сидіння, аудіосистема Bose з вісьмома динаміками, панорамний люк, круговий огляд, атмосферне підсвічування та пакет систем безпеки з підтримкою другого рівня автономності.
Clavis отримав знайомі двигуни — 1.5-літрові бензинові й дизельні агрегати. Атмосферний бензиновий двигун видає 113 к.с., турбований — 158 к.с., дизель — 114 к.с.
Автомобілі доступні з механічною або автоматичною трансмісією, всі модифікації є передньопривідими. Найпотужніший турбодвигун у Clavis можна буде замовити з шестиступеневою механікою — це одна з відмінностей від базового Carens.
Попри те що Clavis поки що не має електроприводу, Kia минулого року підтвердила розробку електричної версії Carens. Ймовірно, саме Clavis стане основою для цієї майбутньої моделі, яка має дебютувати в другій половині 2025 року.
Попереднє замовлення на Carens Clavis стартувало в Індії 9 травня. Поки що ціни не оголошено, але зрозуміло, що новинка буде дорожчою за стандартну версію Carens, яка залишиться в продажу як більш доступна альтернатива. Доступність Clavis за межами Індії наразі не підтверджено.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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