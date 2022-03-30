Українське ІТ: скільки працюють, куди переїхали та які доходи мають (інфографіка) — Finance.ua

Українське ІТ: скільки працюють, куди переїхали та які доходи мають (інфографіка)

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

З 23 по 26 березня ми зібрали 6812 анкет українських ІТ-спеціалістів — як тих, хто залишився в Україні, так і тих, хто виїхав за кордон, — і розпитали, що відбулося з ними за останній місяць.

Про це йдеться в досліженні dou.ua

Понад 80% опитаних фахівців уже працюють фултайм, хоча 61% довелося покинути свій дім і переїхати в безпечніше місце. У 77% айтівців доходи не змінилися значно.

Найчастіше нині ІТ-спеціалісти відчувають тривогу (63%), проте більшість також відчуває надію (53%). Фахівці активно допомагають країні, переказуючи гроші армії та волонтерам (91%).

Через місяць після початку війни в Україні більшість ІТ-спеціалістів повернулися до роботи:

84% опитаних працюють фултайм,

ще 7% — парт-тайм.

Фултайм працюють майже всі DevOps / SRE спеціалісти (93%),

88% розробників та менеджерів, 87% QA-спеціалістів, 86% Data Scientists, 85% HR-спеціалістів.

6% у пошуку роботи. Найчастіше це фахівці з продажів (18% шукають роботу зараз), сисадміни (18%), дизайнери (15%), спеціалісти підтримки (15%) та маркетингу (13%).

Про втрату роботи через війну повідомили 6% опитаних. Проте у найближчий місяць частка таких спеціалістів може зрости через оптимізацію бізнесу компаніями (що вже починають робити Rozetka, EVO, «Нова Пошта», Parimatch Tech).

Лише 3% респондентів зазначили, що їх мобілізували (частка мобілізованих може бути дещо вищою, адже не у всіх є доступ до інтернету та можливість взяти участь в опитуванні).

Кількість роботи. 6% ІТ-спеціалістів зазначили, що з початком війни кількість роботи в них збільшилася. Найчастіше про це казали керівники та менеджери найвищого рівня — у 12% з них стало більше роботи, найімовірніше, через адаптацію бізнесу до умов війни.

Доходи. Зі змінами в робочому навантаженні пов’язані і зміни в доходах. У 90% тих, хто працює, як і раніше, доходи не змінилися чи практично не змінилися. Серед тих, у кого зменшилась кількість проєктів, 58% зберегли свій дохід, а у 37% він знизився.

Водночас збільшення кількості проєктів у цей період майже не впливає на дохід: у 76% тих, хто став працювати більше, дохід не змінився, а ще 10% зауважили, що їхній дохід дещо зменшився.

Найменше постраждали від початку війни ІТ-спільноти Львова та Івано-Франківська: лише 3% спеціалістів тут втратили роботу через війну, у 12% зменшилася кількість проєктів. У 85% ІТ-спеціалістів з цих міст не змінився чи практично не змінився дохід за цей час.

Найсильніше постраждали спеціалісти з Дніпра: близько третини з них втратили роботу чи зазначили про зменшення кількості проєктів; у чверті сильно впав дохід.

У Києві, Харкові та Одесі чверть спеціалістів втратили роботу чи зауважили про зменшення кількості проєктів, а приблизно 20% повідомили про значне зменшення доходів.

У теперішній ситуації лише 20% ІТ-спеціалістів готові розглядати пропозиції щодо зміни роботи. Насамперед зацікавлені в них ті, хто втратив роботу через початок війни, або й так був у пошуку — загалом 88%. Серед тих, хто працює і не відчув змін у роботі з початком війни, лише 12% могли б перейти на нову.

Серед новачків пропозиції готові розглядати 38% інтернів та 27% джунів. Серед сеньйорів та більш досвідчених спеціалістів — 10–16%.

Куди переїхали.

Найчастіше ІТ-спеціалісти переїжджали у Львівську область — туди з початком війни релокувалися 11% всіх опитаних айтівців або 23% тих, хто переїхав в межах України. На другому місці — Івано-Франківська область (сюди переїхали 6% українських ІТ-спеціалістів) та Закарпаття (9%).

Якщо до війни ІТ-спеціалісти переважно жили у великих містах (80% фахівців жили в п’яти найбільших містах України), то з початком війни велика частка спеціалістів виїхали в невеликі міста (29% тих, хто переїжджав у межах України) та села (31%).

Серед інших країн, куди айтівці виїжджали після початку війни, лідирує Польща (сюди прибули 35% тих, хто виїхав за кордон). Наступна за популярністю — Німеччина (10%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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