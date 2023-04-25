Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині — Finance.ua

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Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині

Технології&Авто
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Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині
Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp 26 квітня відкриє новий завод у турецькій провінції Бурса.
Як повідомляє Daily Sabbah, на заводі буде запущено серійне виробництво багатоцільового всюдихода Sherp YETX, презентація якого відбулася у Туреччині напередодні.
«Компанія вирішила інвестувати сюди, покладаючись на індустріалізацію Бурси, кваліфіковані людські ресурси та географію Туреччини», — прокоментував гендиректор філії Sherp у Бурсі Orso Off-Road Solutions Ерман Ерсез.
Другу лінію виробництва, за його словами, буде запущено у 2024 році.
Sherp YETX розроблений для пересування складним рельєфом. Модель 2,8 метра заввишки, 4 метри завдовжки і 2,5 метра завширшки. Може легко долати перешкоди до метра і використовуватися на схилах до 35 градусів.
Авто можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж і службах швидкої допомоги в районах, куди не можуть дістатися звичайні автомобілі.
Позашляховик використовується в країнах зі складним кліматом і рельєфом, особливо в Північній Америці, Африці та Арктиці, сказав Ерсез.
У Sherp у 2020 році повідомили про намір перенести виробництво з України в іншу країну. За словами гендиректора компанії Ярослава Пригари шість країн запросили розмістити виробництво у них. Він зазначив, що «всі вони мають ВВП на душу населення значно вищий ніж Україна, економіки деяких країн більші за нашу в десятки разів».
«Справедливості заради, вдома ми теж не залишилися без уваги. За останні шість місяців у нас вже четверта перевірка державних контролюючих органів», — писав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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