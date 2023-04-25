Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині — Finance.ua

Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Українська компанія Sherp відкриває завод у Туреччині

Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp 26 квітня відкриє новий завод у турецькій провінції Бурса.

Як повідомляє Daily Sabbah , на заводі буде запущено серійне виробництво багатоцільового всюдихода Sherp YETX, презентація якого відбулася у Туреччині напередодні.

«Компанія вирішила інвестувати сюди, покладаючись на індустріалізацію Бурси, кваліфіковані людські ресурси та географію Туреччини», — прокоментував гендиректор філії Sherp у Бурсі Orso Off-Road Solutions Ерман Ерсез.

Другу лінію виробництва, за його словами, буде запущено у 2024 році.

Sherp YETX розроблений для пересування складним рельєфом. Модель 2,8 метра заввишки, 4 метри завдовжки і 2,5 метра завширшки. Може легко долати перешкоди до метра і використовуватися на схилах до 35 градусів.

Авто можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж і службах швидкої допомоги в районах, куди не можуть дістатися звичайні автомобілі.

Позашляховик використовується в країнах зі складним кліматом і рельєфом, особливо в Північній Америці, Африці та Арктиці, сказав Ерсез.

У Sherp у 2020 році повідомили про намір перенести виробництво з України в іншу країну. За словами гендиректора компанії Ярослава Пригари шість країн запросили розмістити виробництво у них. Він зазначив, що «всі вони мають ВВП на душу населення значно вищий ніж Україна, економіки деяких країн більші за нашу в десятки разів».

«Справедливості заради, вдома ми теж не залишилися без уваги. За останні шість місяців у нас вже четверта перевірка державних контролюючих органів», — писав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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