Українська компанія інвестує $60 млн в альтернативу Google — Finance.ua

Українська компанія інвестує $60 млн в альтернативу Google

Вчора 09:45 — Фондовий ринок

Українська компанія інвестує $60 млн в альтернативу Google

Ahrefs, компанія українця Дмитра Герасименка, інвестує $60 млн у розробку власного пошуковика під назвою Yep. Він буде використовувати власні пошукові індекси і виплачувати 90% доходів від реклами контент-мейкерам.

Про це пише TechCrunch.

Майбутній пошуковик Yep несе в собі нову ідею в сфері інтернет-маркетингу — він платитиме 90% доходів від реклами тим, хто створює контент.

«Уявімо, що найбільший пошуковик у світі заробляє $100 мільярдів на рік. Тепер уявімо, що він віддає $90 мільярдів авторам контенту і паблішерам», — пояснює СЕО Ahrefs Герасименко.

«Wikipedia, певно, могла б заробляти кілька мільярдів доларів на рік за свій контент. І вони б змогли перестати просити донати і почати платити людям, які „полірують“ ці статті, гідну зарплатню», — додав він.

Yep буде зберігати певні дані щодо пошукових запитів, але не персональні дані, за якими можна ідентифікувати людину.

Наприклад, Yep буде відстежувати, скільки разів слово шукали, та розташування посилання, на яке клікали найчастіше. Але, на відміну від Google, новий пошуковик не буде створювати профіль людини, щоб надалі надсилати їй персоналізовану рекламу.

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