Українська ГТС заздалегідь підготувалася до роботи без російського газу — Шмигаль — Finance.ua
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Українська ГТС заздалегідь підготувалася до роботи без російського газу — Шмигаль

Енергетика
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Оператор газотранспортної системи України заздалегідь підготував інфраструктуру до роботи без російського газу.
Про це написав у Фейсбуці Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи підмсумки наради щодо функціонування газотранспортної системи, передає Укрінформ.
Учора з 7:00 газотранспортна система України перестала транспортувати російський природний газ. Питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили сьогодні на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора «Оператор ГТС України» Дмитра Липпи, керівництва «Нафтогазу» та «Укртрансгазу».
За матеріалами:
Укрінформ
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