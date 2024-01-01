Українська економіка адаптувалася до війни переважно через позитивні очікування — експерти Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Українська економіка адаптувалася до війни переважно через позитивні очікування — експерти

Незважаючи на повномасштабну агресію рф, українська економіка адаптувалася до реалій воєнного стану та показує позитивну динаміку. За оцінками уряду, зростання ВВП за січень-листопад 2023 р. +5,5%. Наступного року прогноз становить +4,6%.

Про це повідомили УСПП.

Проте затяжна війна збільшує потребу невідкладного пошуку ресурсів на оборону та відбудову. Україна надалі критично залежить від підтримки партнерів, зокрема для фінансування поточних бюджетних потреб. Необхідний обсяг зовнішньої фінансової підтримки на 2024 рік становить близько 40 млрд дол.

Спеціалісти

Бізнес вже відчуває брак кваліфікованих спеціалістів. Через війну 6,33 млн осіб або понад 15% населення країни знаходяться в статусі біженців за кордоном, переважно в ЄС. Досі не розв’язані проблемні питання щодо кредитування економіки, зменшення податкового та регуляторного тиску, через що збільшилася міграція бізнесу в країни ЄС. Тільки в Польщі за останні 2 роки українці відкрили 27 тис. компаній, де були власниками чи співвласниками.

Податки

Тим часом в Україні кількість платників податків скоротилася. За даними громадських моніторингових проєктів і УСПП, з початку 2020 року і до сьогодні ця цифра впала на 10,3% або на 28,7 тис. платників податків. Переважно закрився малий бізнес, котрий не витримав проблем із блокуванням податкових накладних, термінів по звітності, браку фінансових ресурсів.

Про це йшлося на підсумковому в 2023 році засіданні Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану. У заході взяли участь представники міністерства економіки, Верховної Ради України, аналітичних інституцій — Національного інституту стратегічних досліджень, Українського товариства фінансових аналітиків, профспілки, роботодавці, ділові організації України тощо.

Антикризовий штаб оприлюднив аналіз поточного стану економіки України та визначив пріоритети на наступний рік.

Найбільше зрушень — в адаптації засад грошово-кредитної політики до потреб відновлення економіки в умовах воєнного стану.

Так, за рекомендаціями АШ, розпочато цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося попереднім прогнозом НБУ. Наразі ставка становить 15% (до цього — 25%). Затверджено Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Окремі валютні обмеження вже пом’якшено.

З метою створення сприятливих умов кредитування бізнесу на деокупованих територіях, з урахуванням пропозицій АШ Мінекономіки було розроблено проект урядової постанови № 1016 від 22 вересня 2023.

Так, деокуповані території для цілей кредитування визначаються «зоною високого воєнного ризику — території можливих бойових дій», які включені до Переліку територій, затвердженого Мінреінтеграції.

Для суб'єктів, які проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику, Постановою передбачено збільшені ліміти кредитування (до 150 млн. грн.) та знижені відсоткові ставки (до рівня 1% річних у перші два роки кредитування, у подальшому 5% річних на інвестування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.