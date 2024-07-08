«Українська біржа» з російським капіталом припинила торги — Finance.ua

«Українська біржа» з російським капіталом припинила торги Сьогодні 12:47 — Фондовий ринок

«Українська біржа» з російським капіталом припинила торги

Фондова «Українська біржа» 8 липня припинила торги після рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювати ліцензію біржі на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт біржі

«Сьогодні, 8 липня, торги не проводяться», — йдеться в повідомленні.

Водночас НКЦПФР повідомила , що «Українська біржа» має серед власників особу, до якої застосовано санкції.

«Українська біржа» була заснована у 2008 році найбільшими учасниками українського ринку фондового спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об’єдналася з «Московською біржею».

Торгівля почалася у березні 2009 року за новими для України технологіями. Біржа швидко витіснила біржу ПФТС з ринку торгівлі акціями та облігаціями.

Найбільшим акціонером біржі є компанія Freedom Holding з часткою 24%, до власника якого, Тимура Турлова, запроваджені санкції. Крім того, 2,5% акцій належать російському Сбербанку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.