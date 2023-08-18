Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків — Новак — Finance.ua
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Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків — Новак

Казна та Політика
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Українська банківська сфера знає приклади купівлі працюючих банків «з певними цілями», але «робочі» банки ще не ліквідовували. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економіст Андрій Новак.
«Ні, таких історій у нас не було. Повної ліквідації не було. Були випадки купівлі, коли працююча, жива структура була куплена з певними цілями. А так щоб робочий банк ліквідовували повністю — таких історій у нас не було», — підкреслив економіст.
За його словами, основною причиною ліквідації банків в Україні зазвичай є спустошення активів та, як наслідок, доведення установ до нульової ліквідності.
На початку 2014 року в Україні було 180 банків. Восени 2019 оку на ринку залишилося 76 банків. Зараз, за даними НБУ, в Україні діють 64 банки. Ще 54 установи, за даними ФГВФО, перебувають у стадії ліквідації.
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«В Україні після історії з масовим банкопадом, коли була ліквідована фактично половина банків з наявних на той час, склалася така основна причина — попереднє спустошення їхніх активів власниками, які безперешкодно вивели активи за кордон, спустошили банки й таким чином довели до майже нульової ліквідності», — нагадав він.
Андрій Новак додав, що деякі системоформуючі банки держава «скажімо так, націоналізовувала — як в історії з Приватбанком», адже банк такого рівня не можна було просто ліквідувати — й держава його націоналізувала.
«А так, в принципі, в Україні ліквідація банків відбувається, як правило, з однієї причини — це попереднє спустошення їх активів власниками тих банків», — резюмував економіст.
«Юридична процедура відпрацьована й економічна також», — зазначив Андрій Новак.
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За матеріалами:
УНН
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