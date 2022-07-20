Українська авіакомпанія SkyUp створює «дочку» на Мальті, щоб літати між країнами ЄС — Finance.ua

Українська авіакомпанія SkyUp створює «дочку» на Мальті, щоб літати між країнами ЄС Вчора 01:29 — Фондовий ринок

Українська авіакомпанія SkyUp створює «дочку» на Мальті, щоб літати між країнами ЄС

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines створить дочірнє підприємство на Мальті з робочою назвою SkyUp Europe. Це дозволить отримати сертифікат перевізника EU AOC, закріпитися на європейському ринку «мокрого лізингу» (ACMI) та чартерних перевезень. З березня 2023 року SkyUp виконуватиме регулярні рейси між країнами ЄС.

Про це з посиланням на акціонера SkyUp Олександра Альбу повідомив Forbes.ua

Чартерні рейси для туроператорів спочатку виконуватимуться зі Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі, Молдови та країн Балтії. Існуючі домовленості з «мокрого лізингу» будуть передані на новий сертифікат експлуатанта.

Видання aviation.direct (працює в Австрії та на Мальті) з посиланням на Альбу зазначило , що нова компанія може стати активною в Австрії та Німеччині. Це можуть бути чартерні та регулярні рейси, окрім «мокрого лізингу» для авіакомпанії Corendon.

Українська компанія планує спочатку розвивати ACMI та чартерний бізнес, якими вже займається. У планах обслуговувати найбільш популярні країни для відпочинку, зокрема Туреччину, Єгипет і Танзанію.

Першим великим клієнтом SkyUp Europe стане туроператор Join UP!, який також належить родині Альба та вже має філії в країнах Балтії, Румунії та Польщі.

В компанії не розкривають деталей про мережу маршрутів та витрати на створення нового проєкту. Але повідомили про причини вибору Мальти для отримання сертифіката експлуатанта.

Керівництво SkyUp обґрунтовує вибір підтримкою з боку місцевої влади та лояльним податковим законодавством для можливості працювати в пан’європейському масштабі.

Витрати на отримання сертифіката авіакомпанії та ліцензії на діяльність на Мальті становитимуть близько 5 млн євро.

Відповідно до мальтійських правил, спочатку використовуватимуться щонайменше два літаки. До літа 2023 року компанія планує мати на новому сертифікаті 19 бортів.

Початок перших чартерних рейсів запланований на кінець осені 2022 року. Продаж квитків заплановано на кінець листопада/початок грудня 2022 року. А перший власний регулярний рейс заплановано на кінець березня 2023 року.

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