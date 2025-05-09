Як українці у квітні переносили мобільні номери до інших операторів — Finance.ua

Як українці у квітні переносили мобільні номери до інших операторів Сьогодні 16:22 — Фондовий ринок

Як українці у квітні переносили мобільні номери до інших операторів

За шість років функціонування послуги перенесення мобільних номерів на інші оператори MNP (Mobile Number Portability) в Україні понад мільйон абонентів змінили оператора, не змінюючи номер телефону. Лише у квітні цього року цю можливість використали понад 27 тисяч осіб.

Про це свідчить статистика Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

За даними НКЕК, попит на послугу MNP щороку зростає. Якщо у 2022 році перенесли номер 71 тисяча абонентів, то у 2024-му ця кількість зросла вп’ятеро — понад 340 тисяч. Однак, кількість абонентів, які скористалися послугою MNP у квітні цього року, зменшилася на 15% порівняно з березнем, коли їх було понад 32 тисячі.

Лідером за кількістю прийнятих номерів у квітні знову став lifecell: до нього перейшли 16 169 абонентів.

Загалом із січня по квітень 2025 року близько 70% MNP-абонентів зробили свій вибір на користь цього оператора.

Українці можуть змінити оператора, зберігаючи свій номер, двома способами:

через онлайн-заявку на сайті оператора;

у фірмових магазинах оператора.

Процедура перенесення не впливає на сервіси, прив’язані до номера, як-от банківські картки чи соцмережі, а сам процес займає лише три кроки:

Подання заявки на перенесення номера. Укладання договору та отримання нової SIM-картки. Користування послугами нового оператора зі своїм старим номером.

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