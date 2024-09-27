Українська армія може залишитись без картоплі — Finance.ua

Українська армія може залишитись без картоплі Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Українська армія може залишитись без картоплі

Закладена в нинішні контракти ціна на картоплю наразі категорично не відповідає ринковим тенденціям.

Про це повідомляє «Громадське радіо».

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, журналістка-розслідувачка Тетяна Ніколаєнко пояснила, що наразі ціна в контрактах на постачання картоплі закладена на рівні 8 грн/кг. Відповідні контракти з постачальниками підписав Державний оператор тилу, що забезпечує закупівлі харчів для військових.

Водночас через неврожай картоплі її ціна зросте. А контракти прописані так, що постачальники не можуть відмовитися від ціни, тоді як Державний оператор тилу може її лише знижувати.

Як пояснила пані Ніколаєнко, штраф за недотримання контракту становить 0,1%. Тому вона вважає, що постачальникам буде легше платити маленькі штрафи й не постачати картоплю за невигідною ціною.

Журналістка додала, що до лютого ціна на картоплю зросте до 30 грн/кг. Вже зараз картопля коштує вдвічі дорожче за ціну, прописану в контрактах.

«Картопля — це не найкритичніший продукт. Це не м’ясо. Але це один з наймасовіших продуктів у замовленні. Тому є ризик, що принаймні деякі військові частини залишаться без картоплі, якщо цю історію не переглянуть», — наголосила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

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