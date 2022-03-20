Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за кордоном на два тижні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за кордоном на два тижні

Вчора 16:32Особисті фінанси
3705
Біженки з України зможуть отримати житло на два тижні — за цей час можна зібрати необхідні документи для оформлення статусу біженця у тій чи іншій країні, або підшукати для себе більш зручні варіанти для проживання.
Це стало можливим завдяки домовленості громадської ініціативи «Марш жінок» у партнерстві з Airbnb. При цьому, житло можна підшукати не лише в Європі, а й у інших країнах світу.
«За два тижні з України виїхали мільйони людей. Більшість із них у Польщу та Німеччину, і наразі ці країни уже просто не можуть надати прихисток новим і новим біженцям, що тікають від війни. Ми ж пропонуємо українкам розглянути інші країни», — розповіла очільниця «Марш жінок» Олена Шевченко.
Вона зауважує, що дуже важливо, що це ваучер саме на житло, а не місце у спортзалі чи виставковому центрі, де часто селять українців.
Як отримати ваучер? Для цього необхідно заповнити спеціальну форму у розділі телеграм-бота, і дочекатися, коли з вами зв’яжуться.
«Зараз ми чуємо чимало історій, як жінки можуть потрапити у різні неприємні ситуації в інших країнах, особливо, коли вони не знають мови, і не мають до кого звернутися в країні, у яку прибули. Тому, важливо, мати надійну «приймаючу» сторону, — каже представницягромадської ініціативи.
Вона радить біженцям звернути увагу на більш віддалені країни, такі, як Швеція, Данія чи Норвегія, оскільки найближчі сусіди України уже на межі можливостей приймати біженців і допомагати їм.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Вечірній Київ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.