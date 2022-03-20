Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за кордоном на два тижні — Finance.ua

Українки зможуть отримати ваучер на безплатне житло за кордоном на два тижні

Вчора 16:32 — Особисті фінанси

Біженки з України зможуть отримати житло на два тижні — за цей час можна зібрати необхідні документи для оформлення статусу біженця у тій чи іншій країні, або підшукати для себе більш зручні варіанти для проживання.

Це стало можливим завдяки домовленості громадської ініціативи «Марш жінок» у партнерстві з Airbnb. При цьому, житло можна підшукати не лише в Європі, а й у інших країнах світу.

«За два тижні з України виїхали мільйони людей. Більшість із них у Польщу та Німеччину, і наразі ці країни уже просто не можуть надати прихисток новим і новим біженцям, що тікають від війни. Ми ж пропонуємо українкам розглянути інші країни», — розповіла очільниця «Марш жінок» Олена Шевченко.

Вона зауважує, що дуже важливо, що це ваучер саме на житло, а не місце у спортзалі чи виставковому центрі, де часто селять українців.

Як отримати ваучер? Для цього Для цього необхідно заповнити спеціальну форму у розділі телеграм-бота, і дочекатися, коли з вами зв’яжуться.

«Зараз ми чуємо чимало історій, як жінки можуть потрапити у різні неприємні ситуації в інших країнах, особливо, коли вони не знають мови, і не мають до кого звернутися в країні, у яку прибули. Тому, важливо, мати надійну «приймаючу» сторону, — каже представницягромадської ініціативи.

Вона радить біженцям звернути увагу на більш віддалені країни, такі, як Швеція, Данія чи Норвегія, оскільки найближчі сусіди України уже на межі можливостей приймати біженців і допомагати їм.

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