📢 Ukrainian Credit Conference: Запрошуємо вас на головний фінансовий захід року! — Finance.ua

📢 Ukrainian Credit Conference: Запрошуємо вас на головний фінансовий захід року! Сьогодні 12:10

📢 Ukrainian Credit Conference: Запрошуємо вас на головний фінансовий захід року!

Стабільна робота фінансової системи — це найкраще «заспокійливе» для українців. Настав час для фінансового контрнаступу, для відновлення країни та підживлення економічної активності. Ми раді запросити вас на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливу подію, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

🗓 Дата: 19 липня 2023 року.

📍 Місце: UNIT.CITY

Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Ми поставили перед собою завдання побудувати продуктивний діалог між регулятором і учасниками ринку, знайти баланс між потребами позичальників і кредитоспроможністю, а також з’ясувати, як зберегти стійкість фінансової системи.

На конференції Ukrainian Credit Conference будуть обговорюватись такі ключові теми:

🔸 Як фінансова система долає виклики війни?

🔸 Чи рентабельне в Україні кредитування? Чи мають банки ресурс для кредитування бізнесу?

🔸 Кредитування реальної економіки — це прерогатива державних банків?

🔸 Державні програми підтримки для бізнесу і населення.

🔸 Нові правила гри на ринку NPL — погрози або можливості для кредиторів.

🔸 Як підготуватися до перевірок НБУ, привести у відповідність звітність, на що слід першочергово звернути увагу?

🔸 Спадщина війни: як далі бути з непрацюючими кредитами, чи не посиплеться картковий будинок неплатежів?

🔸 Моделювання й управління кредитними ризиками в умовах фінансової вразливості населення.

🔸 Як побудувати адаптивний скоринг в умовах тотальної невизначеності?

🔸 Кількість чи якість: чи є сенс наразі ганятись за кількістю виданих кредитів?

🔸 Скільки сьогодні коштує залучення відповідального і платоспроможного клієнта?

🔸 Споживчі настрої населення: хто і на які базові потреби бере кредити?

🔸 Перебудова продуктів, оптимізація бізнес-процесів згідно з новими викликами та обмеженнями: куди і як швидко слід бігти.

🔸 Які законодавчі чи регуляторні ініціативи матимуть позитивний вплив на перезавантаження ринку кредитних послуг.

🔸 Майбутнє фінансового сектору в післявоєнній Україні: як перетворити травму війни на зростання.



Ця конференція надасть вам унікальну можливість поспілкуватися з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та знайти рішення для викликів, що стоять перед сучасною фінансовою системою. Бути у курсі останніх тенденцій, збагатити свої знання та розширити свою професійну мережу контактів. Тому запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у Ukrainian Credit Conference!

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