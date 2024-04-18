Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку Сьогодні 12:33

Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.

Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський під час участі в круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.

«Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит», — сказав Президент.

Зеленський зазначив, що заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Для цього треба нарешті знайти формат рішення та спрямувати російські активи для захисту життя в Україні. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.

За словами Президента, вже зараз Україна має планувати 25-й рік. «росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. Ми вже продемонстрували, що здатні робити навіть складні реформи й трансформації в час війни. І для цього потребуємо подальшої вашої підтримки: як прямої для відбудови та відновлення нашої енергетичної системи, так і інструментами для бізнесу на кшталт експортного фінансування постачання вашого обладнання та технологій, також страхування інвестицій вашого бізнесу з боку ваших кредитно-експортних агентств», — зазначив Зеленський.

Укрінформ За матеріалами:

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