Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку — Finance.ua
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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку

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Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.
Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський під час участі в круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.
Передає сайт Президента.
«Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит», — сказав Президент.
Зеленський зазначив, що заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Для цього треба нарешті знайти формат рішення та спрямувати російські активи для захисту життя в Україні. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.
За словами Президента, вже зараз Україна має планувати 25-й рік. «росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. Ми вже продемонстрували, що здатні робити навіть складні реформи й трансформації в час війни. І для цього потребуємо подальшої вашої підтримки: як прямої для відбудови та відновлення нашої енергетичної системи, так і інструментами для бізнесу на кшталт експортного фінансування постачання вашого обладнання та технологій, також страхування інвестицій вашого бізнесу з боку ваших кредитно-експортних агентств», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
Укрінформ
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