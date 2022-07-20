Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов — Finance.ua

Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов Вчора 09:11 — Казна та Політика

Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов

Україні для відбудови на рік потрібно від 30 до 100 мільярдів доларів.

Про це сказав президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов.

«Ці $1,9 млрд (які Україна отримає за результатами конференції у Лугано. — Ред.) — це конкретні живі гроші, а нам реально потрібно на рік $30-100 млрд», — зазначив він.

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Зокрема, для підтримки макроекономіки необхідно $20-30 млрд на рік, і така ж сума потрібна для підтримки армії.

Милованов наголосив, що під час конференції в Лугано Україна задекларувала, що для відновлення країни потрібно $750 млрд. «Це така цифра амбітна, якщо ми б це зробили (отримали такі інвестиції — авт.), то Україна була б дійсно розвинутою економічно країною», — зазначив експерт.

Довідка Finance.ua:

4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбулася Конференція з питань відновлення України після збройної агресії російської федерації;

представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій 5 липня, за результатами Міжнародної конференції, схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну;

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на Міжнародній конференції в Лугано досягнуто домовленостей на суму майже 1,9 млрд доларів для підтримки України;

за даними уряду, план відновлення України вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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