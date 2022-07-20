Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов — Finance.ua
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Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов

Казна та Політика
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Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов
Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов
Україні для відбудови на рік потрібно від 30 до 100 мільярдів доларів.
Про це сказав президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов.
«Ці $1,9 млрд (які Україна отримає за результатами конференції у Лугано. — Ред.) — це конкретні живі гроші, а нам реально потрібно на рік $30-100 млрд», — зазначив він.
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Зокрема, для підтримки макроекономіки необхідно $20-30 млрд на рік, і така ж сума потрібна для підтримки армії.
Милованов наголосив, що під час конференції в Лугано Україна задекларувала, що для відновлення країни потрібно $750 млрд. «Це така цифра амбітна, якщо ми б це зробили (отримали такі інвестиції — авт.), то Україна була б дійсно розвинутою економічно країною», — зазначив експерт.

Довідка Finance.ua:

  • 4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбулася Конференція з питань відновлення України після збройної агресії російської федерації;
  • представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій 5 липня, за результатами Міжнародної конференції, схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на Міжнародній конференції в Лугано досягнуто домовленостей на суму майже 1,9 млрд доларів для підтримки України;
  • за даними уряду, план відновлення України вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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