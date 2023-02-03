Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень — Finance.ua

Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень Сьогодні 11:32 — Кримінал

Українець намагався ввезти з Польщі 9 мільйонів купюрами по 100 гривень, Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску «Шегині» митники виявили в мікроавтобусі, яким керував громадянин України, майже дев’ять мільйонів гривень, захованих від контролю.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці на сторінці у Facebook.

«1 лютого, близько 20.10, в пункт пропуску „Шегині — Медика“ із Республіки Польща прибув автомобіль „Меrcedes Benz Citan“. Водій мікроавтобуса, 38-річний мешканець Львівщини, який повертався додому з приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав смугу „червоний коридор“ та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро», — пишуть митники.

Фото: Львівська митниця

Під час огляду автомобіля працівники митного поста «Мостиська» разом з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою, приховану національну валюту.

За попередніми даними, чоловік намагався перевезти в Україну близько 9 мільйонів гривень, купюрами номіналом 100 гривень.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів і транспортних засобів.

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