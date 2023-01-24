Українцям замінили 75 тисяч лічильників газу — Finance.ua
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Українцям замінили 75 тисяч лічильників газу

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З початку повномасштабної війни українські газовики безплатно замінили українцям 75 тисяч газових лічильників. Їх було встановлено на заміну пошкодженим приладам обліку.
Про це повідомляє РГК.
«Заміна лічильників, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, безоплатна. Вона виконується коштом газорозподільних компаній в ході відновлення подачі газу до помешкання. Якщо через війну у вашому домі відключено газ, потрібно звернутися із заявою до вашої газорозподільної компанії, й вона відновить розподіл газу», — говорить технічний директор РГК Сергій Бондар.
Лічильники, які встановлювали газовики, — українського виробництва. Вони випускаються на двох метрологічних центрах RGC Metering. Це дозволило газорозподільним компаніям, які працюють в зоні бойових дій, швидко замінювати прилади обліку, а не чекати поставок від інших виробників.
Також метрологічні центри RGC Metering забезпечують повірку лічильників мільйонів українських домогосподарств. Невдовзі на їхній базі буде розгорнуто виробництво промислових роторних та ультразвукових лічильників, коректорів, модемів, систем телеметрії та інших приладів, які задовольнятимуть потреби підприємств, що постраждали під час бойових дій.
За матеріалами:
РБК-Україна
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