Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші — Finance.ua

Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші

Німецька організація Diakonie Katastrophenhilfe поновила прийом заявок на допомогу українцям. Отримати гроші можна, якщо ви не брали участі в інших програмах.

Про це йдеться на сайті організації Diakonie Katastrophenhilfe

Допомога для українців в Польщі

Українці в Польщі можуть отримати:

700 злотих (близько 5 800 гривень);

та по 600 злотих (4 900 грн) на кожного члена своєї родини.

Щоб претендувати на допомогу, потрібно виїхати з України після 24 лютого, не отримувати грошей від інших організацій та не мати доходу.

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Отримати допомогу можна у шести містах, для цього варто написати СМС зі своїми контактними даними на один з номерів, залежно від місця проживання:

Згєж: +48 691 356 977;

Ґданськ: +48 794 324 029;

Бєльсько-Бяла: +48 731 776 735;

Битом: +48 884 720 619;

Вроцлав: +48 665 251 473;

Оструда: +48 662 103 272.

У СМС-повідомленні варто вказати ім’я, польський номер телефону, кількість членів родини та наявність у сім’ї людей з інвалідністю. Заявку розглянуть, і якщо людина відповідає всі критеріям, вона отримає повідомлення з датою та адресою для зустрічі з представниками організації.

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