Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші — Finance.ua

Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші
Німецька організація Diakonie Katastrophenhilfe поновила прийом заявок на допомогу українцям. Отримати гроші можна, якщо ви не брали участі в інших програмах.
Про це йдеться на сайті організації Diakonie Katastrophenhilfe.
Допомога для українців в Польщі
Українці в Польщі можуть отримати:
- 700 злотих (близько 5 800 гривень);
- та по 600 злотих (4 900 грн) на кожного члена своєї родини.
Щоб претендувати на допомогу, потрібно виїхати з України після 24 лютого, не отримувати грошей від інших організацій та не мати доходу.
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Отримати допомогу можна у шести містах, для цього варто написати СМС зі своїми контактними даними на один з номерів, залежно від місця проживання:
- Згєж:
+48 691 356 977;
- Ґданськ:
+48 794 324 029;
- Бєльсько-Бяла:
+48 731 776 735;
- Битом:
+48 884 720 619;
- Вроцлав:
+48 665 251 473;
- Оструда:
+48 662 103 272.
У СМС-повідомленні варто вказати ім’я, польський номер телефону, кількість членів родини та наявність у сім’ї людей з інвалідністю. Заявку розглянуть, і якщо людина відповідає всі критеріям, вона отримає повідомлення з датою та адресою для зустрічі з представниками організації.
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