Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші — Finance.ua
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Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші

Особисті фінанси
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Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші
Українцям виплатять допомогу у шести містах Польщі: хто може отримати гроші
Німецька організація Diakonie Katastrophenhilfe поновила прийом заявок на допомогу українцям. Отримати гроші можна, якщо ви не брали участі в інших програмах.
Про це йдеться на сайті організації Diakonie Katastrophenhilfe.

Допомога для українців в Польщі

Українці в Польщі можуть отримати:
  • 700 злотих (близько 5 800 гривень);
  • та по 600 злотих (4 900 грн) на кожного члена своєї родини.
Щоб претендувати на допомогу, потрібно виїхати з України після 24 лютого, не отримувати грошей від інших організацій та не мати доходу.
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Отримати допомогу можна у шести містах, для цього варто написати СМС зі своїми контактними даними на один з номерів, залежно від місця проживання:
  • Згєж: +48 691 356 977;
  • Ґданськ: +48 794 324 029;
  • Бєльсько-Бяла: +48 731 776 735;
  • Битом: +48 884 720 619;
  • Вроцлав: +48 665 251 473;
  • Оструда: +48 662 103 272.
У СМС-повідомленні варто вказати ім’я, польський номер телефону, кількість членів родини та наявність у сім’ї людей з інвалідністю. Заявку розглянуть, і якщо людина відповідає всі критеріям, вона отримає повідомлення з датою та адресою для зустрічі з представниками організації.
За матеріалами:
Евакуація.city
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