Українцям у Польщі доступна ще одна грошова допомога: хто її може отримати — Finance.ua

Українцям у Польщі доступна ще одна грошова допомога: хто її може отримати Вчора 17:16 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі доступна ще одна грошова допомога: хто її може отримати

Міжнародне релігійне товариство The Lutheran World Federation пропонує українським біженцям отримати фінансову допомогу в чотирьох містах Польщі.

LWF — це найбільше світове об’єднання лютеранських церков зі штаб-квартирою в Женеві. До організації входять 148 церков у 99 країнах світу. Пріоритетом організації є допомога нужденним по всьому світу.

The Lutheran World Federation (LWF) після початку повномасштабної війни розпочало підтримувати українців, які вимушено переїхали до Польщі. Ця організація співпрацює з УВКБ ООН та іншими міжнародними благодійними фондами, які надають гуманітарну допомогу українцям.

Основними видами допомоги LWF є забезпечення продуктами й непродовольчими товарами, фінансова підтримка та піклування про ментальне здоров’я. Грошова допомога українцям повинна допомогти їм задовольнити основні потреби та швидше адаптуватися до поточних реалій.

Алгоритм для отримання допомоги

Щоб отримати фінансову допомогу від LWF, здійсніть наступні кроки:

1. Оберіть місто, куди ви зможете приїхати з вашою родиною, щоб оформити допомогу. Очний візит потрібно здійснити після того, як вашу заявку схвалять.

Міста для оформлення заявки:

Гданськ +48 794 324 029;

Бєльсько-Бяла +48 731 776 735;



Згеж +48 691 356 977;



Битом +48 884 720 619.



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2. Надішліть SMS-повідомлення до одного з центрів за телефоном, зазначеним вище. Обов’язково вкажіть:

ваше ім’я та прізвище (латиницею);

польський номер телефону;



кількість членів родини, які перебувають у Польщі та потребують допомоги;



місто, в якому ви проживаєте;



наявність у родині особи з інвалідністю.



3. Очікуйте на SMS-повідомлення. Працівники LWF перевірять ваші дані. Після цього ви отримаєте повідомлення з адресою, датою й часом, коли маєте прибути до відповідного центру для оформлення допомоги.

4. Приїдьте до центру. Наголошуємо, що з’явитися повинні всі члени родини разом з дітьми. Обов’язково візьміть з собою паспорт, Pesel та інші важливі документи (наприклад, довідку про інвалідність).

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