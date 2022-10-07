У Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України — Finance.ua
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У Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України

Особисті фінанси
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У Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України
У Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України
Українські переселенці в Польщі оплачуватимуть надане державою житло. Відповідні зміни до спеціального закону про українських біженців може затвердити Рада міністрів найближчим часом.
Про це повідомляє видання ukrayina.pl.
Йдеться про українців, які приїжджали до Польщі з 24 лютого 2022 року та оселилися у гуртожитках чи готелях. За інформацією видання, у такому житлі проживає 80 тисяч українських біженців.
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«Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально жили в Польщі», — каже Кароліна Лукасевич із Центру міграційних досліджень Варшавського університету.
Експерт видання з уряду пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють та нормально заробляють на життя, а витрати на їхнє перебування несе держава. Проте влада може погодитися на варіант із частковою оплатою житла для біженців. Наприклад, не платитимуть пенсіонери, інваліди, багатодітні матері-одиначки.
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Як пише видання, у Польщі на кінець серпня 2022 року перебувало близько 2,2 млн українців. З них майже мільйон — це біженці, ще до 1,2 млн осіб — ті, хто жив та працював у країні до війни.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Фокус
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