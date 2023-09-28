Українцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів

Світ
93
Українцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів
Українцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів
Українським біженцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів в окреме житло. У графстві Ноттінгемшир влада виділить додаткові кошти для облаштування українців у нових оселях.
Плануэться видавати ваучери на меблі та побутову техніку вартістю у кілька сотень євро, повідомляє newarkadvertiser.co.uk.
Українські біженці можуть жити і працювати у Британії упродовж трьох років і мати доступ до пільг, медичної допомоги, працевлаштування та іншої підтримки.
Переважну більшість українських біженців у Британії прихистили місцеві родини за спонсорською програмою Homes For Ukraine. Втім, тривалість такої підтримки була розрахована на 6 місяців. Чимало українців продовжують жити із британськими родинами і після цього терміну.
Читайте також
Зокрема, у серпні 2023 року в Ноттінгемширі все ще жили 496 українців із 276 спонсорами. Загалом 221 із них були спонсорами упродовж шести місяців або довше.
Тому в Ноттінгемширі вирішили допомогти біженцям знайти житло, а для цього нададуть підтримку — ваучери на побутову техніку та меблі. На це місцева влада виділить до 450 000 фунтів стерлінгів (519 тис. євро). Програма підтримки ваучерами розрахована на українців, які переїжджатимуть у нові домівки з жовтня 2023 року по березень 2024 року.
Кожній родині біженців буде запропоновано ваучери на суму до 900 фунтів стерлінгів на побутову техніку та до 700 фунтів стерлінгів — на меблі.

Читайте також: Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

«Багато українських біженців стикаються зі значними фінансовими та культурними бар'єрами, шукаючи альтернативне житло. У багатьох домогосподарствах є діти або немовлята, які потребують здорового середовища для розвитку. Доступ до безпечного зберігання їжі, приготування їжі та прання одягу є основними правами, на які мають право всі біженці», — зазначається у документі ради.
Зазначається, що біженці часто не мають фінансів, щоб самостійно придбати ці блага. Наразі рада розглядає заявки на витрати на харчування, транспортні збори, плату за освіту, побутову техніку та меблі.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.