Українцям роздадуть гроші на оздоровлення: хто може розраховувати на допомогу — Finance.ua

Українцям роздадуть гроші на оздоровлення: хто може розраховувати на допомогу Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Українцям роздадуть гроші на оздоровлення: хто може розраховувати на допомогу

Українське законодавство передбачає матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ, що фінансується з фонду оплати праці та розраховується як складова частина щорічної відпустки. Ця допомога може бути отримана лише за наявності відповідних заяв та підписаного наказу від роботодавця.

Українське законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. OBOZ.UA дізнався, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

Ця допомога є складовою частиною щорічної відпустки та спрямована на збереження та покращення здоров’я працівників. Визначено, що матеріальну допомогу на оздоровлення можуть отримати такі категорії працівників:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічний персонал;

працівники медичних та фармацевтичних закладів;

бібліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Ця допомога фінансується з фонду оплати праці, тому її розмір прирівнюється до заробітної плати. У 2024 році на неї нараховуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Умови отримання цієї допомоги визначаються нормативною базою та різняться для різних категорій працівників. Вона надається в межах фонду оплати праці і планується заздалегідь, включаючи її в кошторис установ та підприємств.

Зазвичай працівники бюджетних установ отримують допомогу у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час щорічної відпустки. Однак для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування розмір цієї допомоги пропорційний середньомісячній заробітній платі.

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