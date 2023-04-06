Українцям пропонують фотографувати неправильно припарковані автомобілі — Finance.ua
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Українцям пропонують фотографувати неправильно припарковані автомобілі

Технології&Авто
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Львівська міськрада оголосила про старт акції Донати фотопорушення парковок на ЗСУ. Мешканців міста закликають фотографувати неправильно припарковані автомобілі.
Штрафи за це спрямують на допомогу українським військовим, повідомляє НВ із посиланням на пресслужбу міськради.
Там зазначали, що за порушення правил зупинки чи стоянки водії мають сплатити штраф, мінімальний розмір якого становить 340 грн. Однак він може збільшуватись до 680 грн залежно від специфіки правопорушення. Якщо порушник сплачує штраф протягом 10 днів, його сума зменшується вдвічі.
Наприклад, 28 березня у міськраді повідомили, що за минулий тиждень інспектори з паркування оштрафували понад 5,5 тисяч водіїв за порушення правил зупинки або стоянки авто на суму понад 2 млн грн. Ці кошти надходять до місцевого бюджету, у тому числі їх спрямовують на потреби армії.
Для участі в оголошеній акції потрібно надіслати фото неправильно припаркованого авто через соцмережі гарячої лінії міста: Telegram-бот або сторінку Facebook.
«Мешканці можуть долучитись одночасно як до благоустрою міста, так і до донації коштів на Збройні сили України», — йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що з початку 2023 року від мешканців на гарячу лінію надійшло понад 300 фотофіксацій порушень паркування автомобілів.
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За матеріалами:
MMR
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