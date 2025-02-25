Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: експерт розповіла, що може подорожчати — Finance.ua
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Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: експерт розповіла, що може подорожчати

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Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: експерт розповіла, що може подорожчати
Українцям потрібно готуватися до підвищення цін: експерт розповіла, що може подорожчати
Україна за роки незалежності не змогла побудувати ефективне тепличне господарство. У зв’язку з цим сезонні коливання цін найсильніше позначаються на овочах.
«Що стосується сезонних коливань, то в зоні ризику овочева група, тому що в Україні немає потужного і динамічного виробництва овочів закритого ґрунту. Зараз ми можемо спостерігати молоду картоплю з Єгипту, капусту з Греції, томати з Туреччини чи Іспанії. За 30 років незалежної України не склалося з тим, щоб тепличне господарство досягло того рівня, щоб задовольняти внутрішній попит», — розповіла експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук в ефірі телеканалу «Київ24».
При цьому вона зазначила, що в магазинах спостерігається відкат цін, бо вони дійшли до рівня, вище якого споживач, напевно, не погоджується купувати, зокрема, свіжу молочну продукцію.
«Зараз ми бачимо певний конфлікт на ринку між виробниками молока-сировини та виробниками молочної продукції. Молокозаводи звинувачують фермерів у підвищенні цін, але ще влітку минулого року саме молокозаводи і стали причиною цієї ситуації, коли скуповували сировину для виробництва масла на експорт», — підсумувала Гук.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.
За його словами, заморожування соціальних стандартів збільшить попит на дешеві продукти.
За матеріалами:
УНІАН
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