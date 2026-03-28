Українцям почали виплачувати «Національний кешбек» за січень Сьогодні 10:36

Із 27 березня українці почали отримувати виплати за програмою «Національний кешбек» за покупки, здійснені у січні. Кошти надійдуть тим, хто накопичив понад 2 гривні та обрав картку для виплат у «Дії». Загалом кешбек за січень надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми. Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Від початку дії програми громадяни купили товарів з «Національного кешбеку» на суму понад 67,38 млрд грн.

Як змінилися правила кешбеку

З 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні кешбеку:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту. Це косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку. Це солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м'ясо, молочні продукти (крім твердих і м'яких сирів), соуси та приправи.

У Мінекономіки зазначають, підхід дозволяє більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту.

Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на той чи інший товар, можна на порталі Зроблено в Україні або за допомогою сканера штрихкодів в «Дії».

Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;

донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Долучитися до програми «Національний кешбек» може кожен охочий. Для цього потрібно:

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток. У застосунку «Дія» в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек будь-якого банку-партнера.

Важливо: кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Кешбек на пальне

Також з 20 березня в межах «Національного кешбеку» діє програма кешбек на пальне.

Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС — від великих мереж до локальних станцій.

