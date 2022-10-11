Українцям нададуть ще 300 безкоштовних квитків у Канаду — Finance.ua
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Українцям нададуть ще 300 безкоштовних квитків у Канаду

Особисті фінанси
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Українці, які хочуть евакуюватися в Канаду, сьогодні зможуть забронювати безкоштовні квитки. Фонд Ukraine2Canda Travel Fund, який двічі на місяць організовує безоплатні рейси для громадян України, сьогодні відкриє реєстрацію на чергові 300 квитків, пише social.com.ua.
Зареєструватися можна з 17.00 за посиланням.
Для отримання прав на безкоштовний переліт потрібно підготувати фотографії чи сканкопії:
— паспортів;
— візи CUAET хоча б для одного члена сім’ї;
— чинної візи чи електронного дозволу на поїздку для решти членів сім’ї (ETA);
— проїзного документа на одну поїздку, якщо паспорт/віза недоступні;
— ковід-сертифікатів;
— для дітей — письмової згоди іншого з батьків з їхніми контактними даними і фото паспорта (нотаріальне засвідчення не обов’язкове).
За наявності всіх необхідних документів квитки надаватимуть у порядку черги. Протягом тижня після реєстрації із зареєстрованими зв’яжуться організатори для уточнення деталей.
Вильоти відбуваються з різних міст Європи, про що повідомляють додатково. Виліт відбудеться не раніше, ніж через 30 днів з дня реєстрації.
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За матеріалами:
Finance.ua
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